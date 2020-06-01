Главный редактор «Орелграда» Владислав Числов выиграл праймериз «ЕР»

За него проголосовали 745 человек

Главный редактор и учредитель ИА «Орелград» Владислав Числов выиграл праймериз «Единой России» по выбору кандидатов в Орловский городской Совет народных депутатов. Об этом свидетельствуют данные с сайта предварительного голосования.

За Числова проголосовали 745 человек. Журналист набрал в 2,66 раза больше голосов, чем действующий депутат горсовета и глава МУП РОУ Владимир Ветров.

Еще до объявления итогов Числов через соцсети поблагодарил жителей 19-го округа, которые приняли участие в новом для себя виде голосования – через интернет.

«Итоги, даже для тех, кто не прошел праймериз, не отменяют труда и той помощи, в том числе и моральной, которую оказывали кандидатам друзья, знакомые», — написал главред «Орелграда».

Итоги праймериз «Единой России» по округам:

№1 — Юрий Козлов , действующий депутат горсовета, глава МУП «Зеленстрой»;

, действующий депутат горсовета, глава МУП «Зеленстрой»; №2 — Владимир Бутусов , действующий депутат горсовета, заместитель гендиректора ГК «Возрождение»;

, действующий депутат горсовета, заместитель гендиректора ГК «Возрождение»; №3 — Дмитрий Игнатов , директор ПАО «Орелстрой»;

, директор ПАО «Орелстрой»; №4 — Людмила Никитина , директор КДЦ «Металлург»;

, директор КДЦ «Металлург»; №5 — Василий Новиков , мэр Орла;

, мэр Орла; №6 — Сергей Себякин , зампред горсовета;

, зампред горсовета; №7 — Наталья Зубцова , действующий депутат горсовета, директор школы №33;

, действующий депутат горсовета, директор школы №33; №8 — Владимир Букалов , действующий депутат горсовета, первый замдиректора ООО «Орловские тепловые магистрали»;

, действующий депутат горсовета, первый замдиректора ООО «Орловские тепловые магистрали»; №9 — Илья Жуков , директор «Строительного управления №5»;

, директор «Строительного управления №5»; №10 — Юрий Котляр , глава «Эко-Транса»;

, глава «Эко-Транса»; №11 — Лариса Антошкина , действующий депутат горсовета, заведующая детским садом №35;

, действующий депутат горсовета, заведующая детским садом №35; №12 — Татьяна Малыгина , действующий депутат горсовета, директор лицея №4;

, действующий депутат горсовета, директор лицея №4; №13 — Валерий Омелюсик , главврач поликлиники №3;

, главврач поликлиники №3; №14 — Алексей Сухоруков , директор школы №38;

, директор школы №38; №15 — Елена Давыденко , заведующая детским садом №40;

, заведующая детским садом №40; №16 — Владимир Строев , действующий депутат горсовета, заместитель гендиректора ФСК «Чайка»;

, действующий депутат горсовета, заместитель гендиректора ФСК «Чайка»; №17 — Тимур Нерушев , действующий депутат горсовета, глава ООО «Союз Продторг»;

, действующий депутат горсовета, глава ООО «Союз Продторг»; №18 — Алексей Чикин , заместитель директора «Орелтеплоцентра»;

, заместитель директора «Орелтеплоцентра»; №19 — Владислав Числов ;

; №20 — Евгений Шатохин , действующий депутат горсовета, директор школы №40;

, действующий депутат горсовета, директор школы №40; №21 — Леонид Шуруев , гендиректор ООО «Оберон 57»;

, гендиректор ООО «Оберон 57»; №22 — Андрей Верижников , действующий депутат горсовета, заместитель гендиректора ООО «ВЕРиС»;

, действующий депутат горсовета, заместитель гендиректора ООО «ВЕРиС»; №23 — Денис Швец , врач-кардиолог Орловской областной клинической больницы;

, врач-кардиолог Орловской областной клинической больницы; №24 — Владимир Негин , зампред горсовета Орла;

, зампред горсовета Орла; №25 — Николай Паршиков , действующий депутат горсовета, ректор ОГИК;

, действующий депутат горсовета, ректор ОГИК; №26 — Николай Пчелкин , действующий депутат горсовета, директор «Спортстроя»;

, действующий депутат горсовета, директор «Спортстроя»; №27 — Александр Родин , действующий депутат горсовета, директор «Центрального стадиона им. В.И. Ленина»;

, действующий депутат горсовета, директор «Центрального стадиона им. В.И. Ленина»; №28 — Игорь Цуканов, действующий депутат горсовета, директор МКУ «Служба технического обеспечения администрации г. Орла».

ИА «Орелград»