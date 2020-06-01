Главный редактор «Орелграда» Владислав Числов выиграл праймериз «ЕР»

1.6.2020 | 17:21 Новости, Политика

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За него проголосовали 745 человек

Главный редактор и учредитель ИА «Орелград» Владислав Числов выиграл праймериз «Единой России» по выбору кандидатов в Орловский городской Совет народных депутатов. Об этом свидетельствуют данные с сайта предварительного голосования.

За Числова проголосовали 745 человек. Журналист набрал в 2,66 раза больше голосов, чем действующий депутат горсовета и глава МУП РОУ Владимир Ветров.

Еще до объявления итогов Числов через соцсети поблагодарил жителей 19-го округа, которые приняли участие в новом для себя виде голосования – через интернет.

«Итоги, даже для тех, кто не прошел праймериз, не отменяют труда и той помощи, в том числе и моральной, которую оказывали кандидатам друзья, знакомые», — написал главред «Орелграда».

Итоги праймериз «Единой России» по округам:

  • №1 — Юрий Козлов, действующий депутат горсовета, глава МУП «Зеленстрой»;
  • №2 — Владимир Бутусов, действующий депутат горсовета, заместитель гендиректора ГК «Возрождение»;
  • №3 — Дмитрий Игнатов, директор ПАО «Орелстрой»;
  • №4 — Людмила Никитина, директор КДЦ «Металлург»;
  • №5 — Василий Новиков, мэр Орла;
  • №6 — Сергей Себякин, зампред горсовета;
  • №7 — Наталья Зубцова, действующий депутат горсовета, директор школы №33;
  • №8 — Владимир Букалов, действующий депутат горсовета, первый замдиректора ООО «Орловские тепловые магистрали»;
  • №9 — Илья Жуков, директор «Строительного управления №5»;
  • №10 — Юрий Котляр, глава «Эко-Транса»;
  • №11 — Лариса Антошкина, действующий депутат горсовета, заведующая детским садом №35;
  • №12 — Татьяна Малыгина, действующий депутат горсовета, директор лицея №4;
  • №13 — Валерий Омелюсик, главврач поликлиники №3;
  • №14 — Алексей Сухоруков, директор школы №38;
  • №15 — Елена Давыденко, заведующая детским садом №40;
  • №16 — Владимир Строев, действующий депутат горсовета, заместитель гендиректора ФСК «Чайка»;
  • №17 — Тимур Нерушев, действующий депутат горсовета, глава ООО «Союз Продторг»;
  • №18 — Алексей Чикин, заместитель директора «Орелтеплоцентра»;
  • №19 — Владислав Числов;
  • №20 — Евгений Шатохин, действующий депутат горсовета, директор школы №40;
  • №21 — Леонид Шуруев, гендиректор ООО «Оберон 57»;
  • №22 — Андрей Верижников, действующий депутат горсовета, заместитель гендиректора ООО «ВЕРиС»;
  • №23 — Денис Швец, врач-кардиолог Орловской областной клинической больницы;
  • №24 — Владимир Негин, зампред горсовета Орла;
  • №25 — Николай Паршиков, действующий депутат горсовета, ректор ОГИК;
  • №26 — Николай Пчелкин, действующий депутат горсовета, директор «Спортстроя»;
  • №27 — Александр Родин, действующий депутат горсовета, директор «Центрального стадиона им. В.И. Ленина»;
  • №28 — Игорь Цуканов, действующий депутат горсовета, директор МКУ «Служба технического обеспечения администрации г. Орла».

ИА «Орелград»

 

 

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