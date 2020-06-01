Орловчанка пожаловалась на детское пособие в 282 рубля

1.6.2020 | 12:29 Новости, Общество

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Подробности трудного воспитания детей всплыли в ходе судебного процесса.

Орловский областной суд отменил решение районного суда и вынес новое по иску, который подала жительница региона на своего мужа. Она просила обязать его выплачивать алименты на ее содержание до достижения ребенком трехлетнего возраста.

В пресс-службе облсуда пояснили, что суд первой инстанции взыскал с ответчика алименты только на содержание ребенка, а во взыскании алиментов на содержание супруги отказал. По его мнению, последнее приведет к существенному снижению уровня благосостояния мужчины. Кроме того, женщина, по мнению суда первой инстанции, не представила доказательств, свидетельствующих о необходимости взыскания алиментов на ее содержание.

Однако такие доказательства были представлены в апелляционной инстанции. В своей жалобе женщина указала, что ее доход составляет 282,8 рубля в месяц на каждого ребенка, а их у нее двое.

Поскольку сейчас она находится в отпуске по уходу за вторым ребенком, возможности трудоустроиться у нее нет. Супруги живут отдельно, хотя брак все еще зарегистрирован.
«При этом ответчик трудоспособен, работает в коммерческой организации, имеет постоянный ежемесячный заработок в размере 23000 рублей, является собственником доли квартиры и трех транспортных средств», — выяснил суд.

В результате судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда взыскала с ответчика в пользу истца алименты в твердой денежной сумме 5000 рублей ежемесячно до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Решение вступило в законную силу.

ИА «Орелград»

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