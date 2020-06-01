Орловским детям пожелали трудиться на каникулах

Спикер облсовета поздравил юных орловцев с их праздником.

1 июня в России отмечают День защиты детей. Спикер Орловского облсовета Леонид Музалевский поздравил юных жителей региона с праздником.

— Обращаясь к юному поколению, я желаю всем ребятам расти сильными, просвещенными, здоровыми людьми, которые любят свое Отечество. И пусть каждый из вас мечтает быть успешным! Однако нужно помнить, что успех всегда приходит в результате труда. И учиться труду надо начинать с детства. Даже сейчас, на каникулах, можно и нужно помогать взрослым, много читать, заниматься спортом, творчеством, — сказал Музалевский. — Будьте настойчивы в овладении знаниями, трудовыми навыками! Поднимайтесь на новые ступени достижений в спорте и творчестве! С праздником! Желаю вам интересного и полезного лета!

Глава регионального парламента также напомнил, что в настоящее время в Орловской области принимаются различные меры для улучшения условий жизни детей. Особое внимание уделяется малообеспеченным, многодетным семьям, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В связи с пандемией коронавируса каждая российская семья с детьми получит финансовую поддержку от государства.

ИА «Орелград»