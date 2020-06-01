Орловским «наливайкам» оставят по 50 метров

Депутаты облсовета в первом чтении рассмотрели поправки в соответствующий закон.

На Орловщине останутся только те пивные заведения в жилых домах, площадь которых не менее 50 кв.м. На сессии областного Совета депутаты в первом чтении рассмотрели поправки в закон «О реализации отдельных положений Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Как уже писал «Орелград», в мае 2020 года президент Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий торговать алкоголем в помещениях, где площадь зала для посетителей составляет менее 20 кв.м.

Региональным парламентам разрешили вводить свои ограничения, если такие организации расположены в многоквартирных домах.

— Орловский областной Совет воспользовался данным правом и решил установить подобное ограничение в 50 кв.м, — рассказали в пресс-службе облсовета. — Аналогичное решение приняли, в частности, в Воронежской и Владимирской областях.

Депутат Сергей Потемкин уточнил, что такими поправками парламентарии рассчитывают ограничить деятельность так называемого алкогольного «псевдообщепита», расположенного в многоквартирных жилых домах. Посетители подобных заведений нередко нарушают общественный порядок, тишину и спокойствие граждан, напомнил депутат.

Ко второму чтению пройдет широкое обсуждение документа с участием представителей органов государственной власти и местного самоуправления. Впрочем, уже сейчас в пресс-службе областного парламента заявили, что принятое решение «совпадает с позицией органов государственной власти и органов местного самоуправления Орловской области».

ИА «Орелград»