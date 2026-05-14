Андрей Клычков рассказал о наборе в мобилизационный резерв

Губернатор Орловской области опубликовал подробную информацию о наборе в мобилизационный резерв региона.

Речь идет о заключении контракта с Министерством обороны России, после чего гражданин становится резервистом. При этом он продолжает работать по гражданской специальности, но обязан участвовать в военных сборах и может быть призван на службу в случае необходимости.

Уточняется, что основная задача резервистов — работа в мобильных группах реагирования на атаки БПЛА, а также охрана стратегических объектов. Важный нюанс: все эти задачи выполняются исключительно на территории Орловской области.

Для поступающих в резерв гарантированы: выплаты за участие в сборах до 56 599 рублей, сохранение рабочего места и средней зарплаты на время сборов, полное продовольственное, вещевое и медицинское обеспечение, а также ежемесячное денежное содержание вне сборов — до 6 792 рублей.

Требования к кандидатам: прапорщики, сержанты и солдаты — до 52 лет, младшие офицеры — до 57 лет, старшие офицеры — до 62 лет; годность к военной службе категории А или Б; успешное прохождение профессионального и психологического отбора; образование не ниже среднего общего (9 классов).

По словам Клычкова, общая задача — защитить страну, своих близких, женщин и детей. Подобные формирования уже давно действуют в соседних регионах, и теперь, как подчеркнул губернатор, пришло время орловским патриотам самостоятельно встать на защиту родного края. По всем вопросам предлагается звонить по телефону 8-910-300-03-26.

«Вы нужны Орловщине!» – так завершается публикация губернатора.

