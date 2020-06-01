Зампред горсовета Орла уступила бизнесмену Леониду Шуруеву

Вице-спикер горсовета Орла Раиса Дубровская не прошла праймериз «Единой России», свидетельствуют данные на сайте предварительного голосования. Наряду с ней праймериз не смогли выиграть ещё ряд действующих депутатов и известных кандидатов.

Дубровская шла на праймериз по округу №21. Ей противостояли гендиректор ООО «Оберон 57» Леонид Шуруев и глава «Училища олимпийского резерва» Дмитрий Шатохин. Дубровская набрала 623 голоса – по меркам праймериз это внушительное число. Для сравнения – депутату Тимуру Нерушеву для победы в предварительном голосовании хватило 101 голоса, его коллеге Николаю Паршикову – 60.

Однако Шуруев набрал еще больше. За бизнесмена проголосовали 837 избирателей – это лучший результат среди всех кандидатов.

Кто еще не прошел праймериз?

На округе №5 победил мэр Орла Василий Новиков. Среди тех, кто ему противостоял, был Алексей Гулякин – бывший начальник управления физкультуры и спорта администрации Орла. В мае 2016 года его уволили с этой должности, но в марте 2017 года суд восстановил Гулякина на работе. 10 марта чиновника допустили к исполнению трудовых обязанностей, но в тот же день отправили в отпуск с последующим увольнением в связи с сокращением штата.

Гулякин еще раз подал в суд на мэрию, потребовав признать решение незаконным и компенсировать ему 25 000 рублей. Однако Советский райсуд, а затем и Орловский областной суд отказали ему.

В праймериз по округу №8 участвовал Эдуард Трояновский – прославленный боксер и действующий депутат горсовета. Несмотря на широкую известность, он не смог опередить председателя комитета по ЖКХ Владимира Букалова. В действующий состав горсовета Трояновский прошел по списку «Единой России».

На округе №19 победил главный редактор и учредитель ИА «Орелград» Владислав Числов. Как мы уже рассказывали, он набрал в 2,66 раза больше голосов, чем действующий депутат горсовета и директор МУП РОУ Владимир Ветров.

Любопытным оказались результаты праймериз на округе №25, где с 60 голосами победил Паршиков. Ему также противостояла действующий парламентарий Светлана Четверикова. Но она смогла набрать всего 8 голосов.

Самым звездным по именам можно уверенно назвать округ №26, где выиграл депутат горсовета Николай Пчелкин. Ему противостояли его коллега по парламенту Наталья Кирдеева (как и Трояновский, прошла по списку «ЕР»), а также главврач поликлиники №2 Павел Сергеев и худрук «Русского стиля» Валерий Симоненко.

Что дальше?

Говорить о том, что после проигрыша Дубровской в Орле будет новый вице-мэр, рано – закон не запрещает ей пойти на выборы самовыдвиженцем. Точно так же могут поступить Гулякин, Ветров, Сергеев, Симоненко и другие уступившие соперникам участники праймериз. Кроме того, все они могут оказаться в списках «Единой России» и претендовать на мандаты, разыгрываемые между партиями.

Выборы в горсовет Орла намечены на сентябрь 2020 года.

ИА «Орелград»