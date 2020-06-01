В Орле разрешили работу автокинотеатров

Губернатор частично снял «коронавирусные» ограничения.

Губернатор Андрей Клычков внес очередные изменения в свой указ от 3 апреля 2020 года № 156 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». В новой редакции этот документ начал действовать с 1 июня 2020 года.

В целом, введенные ранее ограничения продлены до 14 июня 2020 года включительно. Но появились и некоторые послабления. Например, пункт о временном приостановлении массовых развлекательных, зрелищных, культурных, досуговых, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных и иных подобных мероприятий продолжает действовать.

Однако теперь данное ограничение «не распространяется на мероприятия по демонстрации и просмотру кинофильмов и иной видеопродукции, проводимые в рамках деятельности автокинотеатров на открытых пространствах с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности».

Кроме того, уточнен порядок перемещения граждан. Введенные ранее ограничения не распространяются теперь на «случаи проведения занятий спортом и физическими упражнениями на свежем воздухе индивидуально, прогулок на улице не более двух человек вместе, при условии соблюдения социальной дистанции, и посещения общественных пространств (парков культуры и отдыха, скверов, садов, детских площадок) индивидуально или с совместно проживающими членами семьи на территории всех муниципальных образований Орловской области».

Напомним, ранее такие ограничения были сохранены губернатором для Мценска, Болхова и Болховского района, где был отмечен повышенный уровень заболеваемости. Но теперь исключение устранено, и жителям этих муниципалитетов также разрешили индивидуально заниматься спортом на улице.

ИА «Орелград»