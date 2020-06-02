СК проверит реконструкцию орловских театров

Поводом для организации проверки стали дебаты на майской сессии облсовета.

Глава орловского СК Анатолий Щуров пообещал «особо тщательно» разобраться с возможным злоупотреблением полномочиями чиновниками при реконструкции театров в Орле. Ведомство анонсировало соответствующую проверку. Об этом Щуров рассказал спикеру облсовета Леониду Музалевскому в ходе телефонного разговора.

— Следственное управление организует проверку по указанному вопросу, так как уголовное дело расследуется другим следственным органом и каких-либо материалов в следственное управление из органов дознания не поступало. Надлежащая уголовно-правовая оценка будет дана всем действиям должностных лиц, — цитирует Щурова пресс-служба СК.

На сессии 29 мая депутаты областного заксобрания в очередной раз подняли тему недоделок, которые выявились сразу после ремонтов драмтеатра и ТЮЗа в Орле. Напомним, масштабную реконструкцию здесь провели в рамках программы подготовки празднования 450-летия города.

Как уже писал «Орелград», чиновники в свое время подписывали акты приемки работ и вводили здания в эксплуатацию несмотря на многочисленные нарекания как к качеству работ, так и условиям исполнения госконтрактов в целом. Теперь те же чиновники, что подписывали спорные документы, просят денег из бюджета на устранение надоделок.

Депутаты облсовета на майской сессии приняли решение в кратчайшие сроки организовать устранение выявленных при ремонтах нарушений, а также в полном объеме выделить на это деньги. Вместе с тем, народные избранники направят имеющиеся материалы в прокуратуру, СК, УФСБ и полицию, рассказали в пресс-службе облсовета.

Следствие по уголовным делам по «юбилейным» ремонтам театров идет уже несколько лет. Но о каких-то результатах пока неизвестно. «Орелгосзаказчик», который контролировал ремонт всех федеральных зданий к 450-летию Орла, в тот период возглавлял Денис Блохин. До недавнего времени он был заместителем Андрея Клычкова и одновременно — фигурантом уголовного дела. Многие «юбилейные» фирмы-подрядчики вскоре обанкротились. Гарантийные обязательства исполнять теперь некому.

ИА «Орелград»