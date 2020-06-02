В аварии под Орлом погиб водитель

2.6.2020 | 16:03 Новости, Происшествия

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Он пытался уйти от столкновения с фурой и влетел в столб.

Сегодня под Ливнами произошло страшное ДТП. Водитель легковушки пытался увернуться от фуры и врезался в бетонный столб. По словам очевидцев, мужчина погиб на месте.

«Сегодня утром в районе асфальтового завода (съезд на химсклады) легковой автомобиль на большой скорости начал обгон грузовика, который в это же время приступил к повороту на прилегающую территорию [налево ]. В результате легковой авто допустил столкновение с бетонной трубой. Водитель погиб на месте» — написано в сообщении в группе «Типичные Ливны» ВКонтакте.

Как уточнили в ГУ МЧС по Орловской области, авария произошла около 9.00 на 2 км автодороги Ливны-Русский Брод. На месте ДТП работал пожарный расчет.

Автор поста в паблике соцсети написал, что у погибшего водителя сегодня был день рождения.

ИА «Орелград»/Фото Вконтакте

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