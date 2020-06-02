В аварии с фурой под Орлом пострадали ребенок и трое взрослых

Пассажиры легковушки чудом остались живы.

Вчера, 1 июня в селе Дросково Покровского района произошло страшное ДТП с фурой. Судя по фото с места происшествия, пассажиры иномарки спаслись буквально чудом. От легковушки после столкновения осталась груда металла.

Как рассказали в УГИБДД, авария произошла около 17.00 на трассе Орел-Тамбов. 26-летний водитель «Фольксваген Пассат» двигался по прилегающей территории. В районе 93км пути при выезде на главную дорогу он не уступил дорогу грузовику «Сканиа», который ехал в сторону Ливен.

В салоне легковушки находились две женщины, 23 и 44 лет, а также 13-летняя девочка.

В результате ДТП водитель «Фольксвагена» и все три его пассажирки получили травмы. Их госпитализировали в Ливенскую ЦРБ.

ИА «Орелград»