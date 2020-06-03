Орловским депутатам рассказали правду о приватизации

Большинство выставленного на торги имущества покупателей не привлекло.

Депутаты Орловского облсовета на прошедшем заседании заслушали отчет о результатах приватизации государственного имущества Орловской области за 2019 год. Он был представлен правительством региона. Как уже рассказывал «Орелград», областным чиновникам после ряда безуспешных попыток удалось продать зерно пшеницы. Выручка от этой сделки обеспечила почти весь доход региона от приватизации. Он составил чуть более 10 миллионов рублей.

В остальном об успехах говорить не приходится. В прогнозный план приватизации на 2019 год были включены 1 объект незавершенного строительства и земельный участок под ним, 18 объектов недвижимости имущества и 8 земельных участков, на которых они расположены, 20 объектов движимого имущества, в том числе 4 транспортных средства, и 10 объектов электроэнергетики.

В большинстве случаев аукционы были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок на участие в них. Из недвижимости продать удалось лишь остатки бывшей ветлечебницы в селе Становой Колодезь. Этот аукцион принес в казну менее 300 тысяч рублей.

Что касается приватизации объектов электроэнергетики, то они были внесены в качестве вклада в уставный капитал АО «Орелоблэнерго». Перед этим была проведена оценка их рыночной стоимости, которая составила 2,703 миллиона рублей. Затем были выпущены дополнительные акции номинальной стоимостью 1000 рублей, всего — 2 703 штуки. За счет этого и был увеличен уставный капитал общества.

Добавим, что расходы областного бюджета на проведение приватизации в 2019 году составили 136,1 тысячи рублей.

ИА «Орелград»