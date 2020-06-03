СК: при ремонте орловских театров чиновники «переплатили» 21 млн рублей

Депутат облсовета, в свою очередь, рассказала о расследованиях хищений более чем 30 миллионов.

«Орелгосзаказчик», курирующий «юбилейный» ремонт двух орловских театров, переплатил подрядчику работ в ТЮЗе 21 миллион рублей. Об этом рассказали в СКР по Орловской области. Ведомство по сообщениям СМИ начало проверку ремонта театра «Свободное пространство». Силовиков интересуют возможные нарушения со стороны чиновников, ответственных за эти работы.

— В результате проведенных первоначальных проверочных мероприятий установлено, что реконструкция театра проводилась в рамках государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия г. Орла». Финансирование реконструкции данного объекта осуществлялось из средств федерального и областного бюджетов. Заказчиком работ по данному контракту было выплачено подрядчику на 21 миллион рублей больше, чем подтверждено актами выполненных работ, — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

В СК заявили, что намерены оценить, не подпадают ли действия ответственных чиновников под уголовную ответственность по статьям о халатности, бездействию, злоупотреблении и превышении должностных полномочий, получению взятки и коммерческом подкупе. Ход и результаты проверки руководитель СК Анатолий Щуров поставил на особый контроль.

О том, что СК возьмется за проверку ремонтов театров «Свободное пространство» и ОГАТ им. Тургенева, стало известно во время телефонного разговора Щурова с председателем Орловского облсовета Леонидом Музалевским. Как уже писал «Орелград», на майской сессии депутаты снова подняли вопрос об ответственности должностных лиц за то, что ремонты произведены некачественно, а деньги из бюджета «ушли». Щуров заявил, что его ведомство до сих пор не занималось этим вопросом. Расследование уголовных дел, связанных с хищениями при ремонте орловских театров, вела полиция. Правда , пока безрезультатно. Прокуратура неоднократно указывала на волокиту и требовала привлечь к ответственности виновных.

Депутат облсовета Валентина Остроушко написала в соцсети, что в расследовании полиции речь идет о хищениях по меньшей мере 30 миллионов рублей на ремонте обоих театров. Но дела возбудили в отношении неустановленных лиц. Чтобы передать их «выше», требуется совместное решение руководителей СК и УМВД, а также — назвать имена подозреваемых. По словам Остроушко, имена эти следствию, разумеется, известны. «И просто стеснялись полицейские следователи рассказать своим коллегам из следственного комитета о таких людях. А теперь, когда сам Щуров заинтересовался, то что ж стесняться, теперь только правду говорить. И, думаю, раз дело приобрело после обсуждения на сессии столь интересный оборот, то скоро узнают и все жители Орловщины», — написала Остроушко в Сети.

Ремонт ТЮЗа начался в 2014 году. Подрядчик — ООО «Ресурс». Стоимость работ по госконтракту – почти 167 млн рублей. ОГАТ им.Тургенева также ремонтировали в рамках программы подготовки празднования 45-летия Орла. Стоимость работ здесь составляла почти 250 млн рублей. первым подрядчиком было ООО «Вертикаль». Однако в мае 2014-го контракт с ним расторгли. В июне того же года по результатам тендера к работам приступило ООО «Синктел».

Заказчиком работ на обоих объектах выступал «Орелгосзаказчик». С 2014 по 2016 год его возглавлял Денис Блохин. Чиновник утверждал, что лично не подписывал акты приемки работ по театрам, так как в тот период находился в отпуске с последующим увольнением. По информации СМИ, акты приемки подписал начальник управления по госохране объектов культурного наследия Сергей Семиделихин.

ИА «Орелград»