В Орле в условиях пандемии собрали 5 млрд рублей

Жители и предприятия города нарастили налоговые платежи.

В текущем году по итогам первых четырех месяцев в Орле в консолидированный бюджет РФ было собрано свыше 5,2 миллиарда рублей налогов и сборов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 16,3 процента. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФНС России.

Удивительно, но рост показателей произошел на фоне введения ограничений, связанный с распространением новой коронавирусной инфекции, когда многие организации были вынуждены временно приостановить свою деятельность. Напомним, ограничения областные власти начали вводить еще в марте.

Тем не менее, как сообщает УФНС, за отчетный период времени в федеральный бюджет на территории Орла было собрано более 1,4 миллиарда рублей, причем в сравнении с прошлым годом поступления выросли на 696,2 миллиона. Уточняется, что такой прирост, в основном, был обеспечен за счет НДС, платежи которого возросли в 2,1 раза и превысили 1,2 миллиарда рублей.

«В территориальный бюджет поступило почти 3,9 миллиарда рублей налогов, что выше уровня прошлого года на 41,4 миллиона, — сообщает УФНС. — Поступления доходов в городской бюджет за 4 месяца 2020 года составили 565,1 миллиона рублей».

Положительная динамика, как сообщается, сложилась по налогу на прибыль, по транспортному налогу и по налогу на имущество физических лиц.

ИА «Орелград»