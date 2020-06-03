В Орле временно закроют ярмарку

3.6.2020 | 8:46 Новости, Общество

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Речь идет о торговых точках возле ДК «Металлург».

Ярмарку выходного дня на площадке около КДЦ «Металлург» временно закроют. Об этом сообщила пресс-служба администрации Орла.

— Причиной временного закрытия ярмарки «Хлебосольный выходной» на этом участке стали результаты мониторинга: из-за маленькой площади продавцам и покупателям невозможно обеспечить необходимую безопасную дистанцию, предписанную Роспотребнадзором, — пояснили в мэрии.

Продавцам предложили переместиться на площадку возле ТЦ «Европа» на улице Маринченко. Следить за тем, что они не вернулись к ДК «Металлург», будут сотрудники отдела АТК и полицейские.

ИА «Орелград»

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