В Орловской области подруги промышляли взломами

Суд рассмотрел первое уголовное дело в отношении воровок.

Как сообщает суд Малоархангельского района, криминальный тандем начал орудовать осенью 2019 году. В преступный сговор вступили две женщины. Одна из них на днях предстала перед судом по обвинению в совершении серии краж. Уголовное дело в отношении ее подельницы выделено в отдельное производство.

Приятельницы были задержаны с поличным, когда забрались в чужой дом. Бдительные соседи вызвали полицию. Позже было установлено, что злоумышленницы проникали в чужие дома, как правило, через разбитые ими окна. За прошедшее время они успели похитить два телевизора, плиту, ковер, шторы и другое имущество.

Примечательно, что воровки попались полиции в том же доме, который до этого сами же и обчистили. В суде сообщили, что одной из них назначено наказание в виде условного лишения свободы. Второе дело еще не рассмотрено.

ИА «Орелград»