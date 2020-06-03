В Орловской области резко взлетел долг по зарплате

В апреле без положенного заработка остались полтысячи человек.

Орелстат обнародовал оперативные данные о просроченной задолженности по заработной плате в Орловской области. При составлении отчета использовались сведения, полученные от различных организаций, кроме малого бизнеса.

По состоянию на 1 мая 2020 года суммарный долг по выплате средств на заработную плату по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности в регионе составил 8,881 миллиона рублей. Вся задолженность сложилась на предприятиях сферы обрабатывающих производств. Зарплату вовремя не получили полтысячи орловцев.

Отметим, что по состоянию на 1 апреля 2020 года в Орловской области официально не было задолженности по зарплате, как не было ее и месяцем ранее. В качестве причины толь резкого роста показателя в отчете статистиков указано отсутствие собственных средств у работодателей.

«На 1 мая 2020 года ни одно из подлежащих обследованию предприятий области сведений о наличии просроченной задолженности по выплате заработной платы из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней не представило», — говорится в сообщении Орелстата.

ИА «Орелград»