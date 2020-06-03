В Орловской области резко взлетел долг по зарплате

3.6.2020 | 20:17 Новости, Экономика

Читайте нас в Telegram

В апреле без положенного заработка остались полтысячи человек.

Орелстат обнародовал оперативные данные о просроченной задолженности по заработной плате в Орловской области. При составлении отчета использовались сведения, полученные от различных организаций, кроме малого бизнеса.

По состоянию на 1 мая 2020 года суммарный долг по выплате средств на заработную плату по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности в регионе составил 8,881 миллиона рублей. Вся задолженность сложилась на предприятиях сферы обрабатывающих производств. Зарплату вовремя не получили полтысячи орловцев.

Отметим, что по состоянию на 1 апреля 2020 года в Орловской области официально не было задолженности по зарплате, как не было ее и месяцем ранее. В качестве причины толь резкого роста показателя в отчете статистиков указано отсутствие собственных средств у работодателей.

«На 1 мая 2020 года ни одно из подлежащих обследованию предприятий области сведений о наличии просроченной задолженности по выплате заработной платы из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней не представило», — говорится в сообщении Орелстата.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования