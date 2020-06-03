Видеонаблюдение на ЕГЭ обойдется бюджету в 12 млн рублей

В регионе объявлен поставщика системы видеонаблюдения.

«Витрина закупок» Орловской области пополнилась извещением о проведении закупки на оказание услуг по организации видеонаблюдения проведения Единого государственного экзамена в 2020 году на территории Орловской области. Организатором выступил областной департамент образования, а в роли заказчика выступает Орловский региональный центр оценки качества образования.

Согласно конкурсной документации, заявки будут приниматься до 9 июня. Начальная цена контракта составляет 12,135 миллиона рублей. Средства будут выделены из регионального бюджета. Основная цель закупки — замена во всех пунктах проведения экзаменов, а их в регионе более 20-ти, web-камер на более качественные ip-камеры.

Ранее пресс-служба губернатора сообщила, что в этом году Орловская область переходит на сканирование бланков ответов участников ЕГЭ в аудиториях пунктов проведения экзаменов. В связи с этим пункты сдачи экзаменов пришлось дооснастить сканерами и принтерами.

«На это из областного бюджета и бюджетов муниципальных образований по поручению главы региона направлено дополнительно 5,6 миллиона рублей, — сообщала пресс-служба губернатора. — На сегодняшний день уже закуплены сканеры, принтеры, блокираторы беспроводной связи».

По последним данным, в ЕГЭ 2020 года планируют принять участие 98 процентов выпускников общеобразовательных учреждений региона. Их подготовка к экзаменам велась в онлайн-формате при помощи видео- и аудиоконсультаций, а также вебинаров, которые были организованы на базе Регионального центра оценки качества образования.

ИА «Орелград»