Дело об отравлении пчел дошло до облсуда

Хозяйка пасеки засудила компанию из областного центра.

Как сообщает суд Советского района города Орла, иск к одной из местных компаний подала жительница Колпнянского района. Она просила взыскать с ответчика компенсацию убытков в размере более 362 тысяч рублей. В такую сумму она оценила гибель 20 принадлежавших ей пчелосемей.

Пасечница считает, что насекомые погибли из-за обработки пестицидами полей с рапсом. Они принадлежат ответчику. В иске женщина заявила, что фирма нарушила нормы, регулирующие безопасность применения таких препаратов. В частности, по ее мнению, местных жителей своевременно и надлежащим образом не уведомили о предстоящей обработке полей химикатами.

«Своевременное оповещение населения позволило бы владельцам пасек принять меры для защиты пчел от воздействия химикатов путем ограничения лета пчел на период проведения обработки», — следует из сообщения суда, цитирующего иск.

Еще в январе требования были удовлетворены частично, так как была снижена сумма заявленного убытка. Совершив собственные подсчеты, суд первой инстанции взыскал в пользу хозяйки пасеки с ответчика материальный ущерб в размере чуть менее 192 тысяч рублей.

На решение была подана апелляционная жалоба, которую на днях рассмотрела судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда. Она оставила решение Советского районного суда без изменения, и теперь оно вступило в законную силу.

ИА «Орелград»