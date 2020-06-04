«Орелтранссигнал» каждый 10-й рубль потратил с нарушениями?

Обнародованы результаты проверки КУ «Ореелтранссигнал».

Информация о результатах проверки целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных казенному учреждению «Орелтранссигнал», обнародована Контрольно-счетной палатой региона. Ее данные были озвучены на прошедшем заседании ведомственной коллегии.

Сообщается, что всего было проверено использование 121,433 миллиона рублей, а установлено нарушений на общую сумму 12,051 миллиона. Из них нарушения на 9,052 миллиона выразились, по мнению КСП, в «искажении бухгалтерской отчетности в части не отражения имущества, переданного в безвозмездное пользование».

«Учреждением производилось заключение договоров гражданско-правового характера со сторонними организациями и осуществлялись доплаты работникам за выполнение работ, входящих в перечень должностных обязанностей штатных работников, определенных должностной инструкцией, неэффективные расходы по которым составили 187,5 тысячи рублей», — следует из отчета КСП.

Неэффективное расходование средств, выделенных на оплату труда сотрудникам учреждения, областные аудиторы оценили в 337 тысяч рублей. Кроме того, были вскрыты факты неэффективного расходования средств на выплату компенсации за использование личных автомобилей сотрудников в производственной деятельности и аренду недвижимого имущества в сумме 519,8 тысячи рублей.

В соответствии с соглашением о сотрудничестве Контрольно-счетная палата копию акта проверки направила в прокуратуру Орловской области.

ИА «Орелград»