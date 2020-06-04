Орловскую больницу полностью отдали под COVID-19

В больнице им. Боткина теперь лечат пациентов только с одним диагнозом.

Больницу им. Боткина в Орле полностью перепрофилировали в стационар для пациентов с COVID-19. Об этом в прямом эфире «Радио России. Орел» рассказала главный внештатный инфекционист Орловской области Виктория Адоньева.

На сегодня в больнице, обслуживающей Северный и Железнодорожный районы Орла, закрыты практически все отделения. Теперь сюда госпитализируют только больных с коронавирусом в среднем и тяжелом состоянии. Таких больных, по словам Адоньевой, «достаточно много».

Всего для лечения больных с COVID-19 в Орле задействованы три стационара. Еще по одному — во Мценске и Ливнах.

«Легкие формы мы не госпитализируем», — уточнила Адоньева.

На территории больницы им. Боткина в Орле расположены и родильные отделения. Как сказалось перепрофилирование учреждения «под коронавирус» на их работе, не сообщается.

ИА «Орелград»