Орловскую больницу полностью отдали под COVID-19

4.6.2020 | 9:01 Новости, Общество

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В больнице им. Боткина теперь лечат пациентов только с одним диагнозом.

Больницу им. Боткина в Орле полностью перепрофилировали в стационар для пациентов с COVID-19. Об этом в прямом эфире «Радио России. Орел» рассказала главный внештатный инфекционист Орловской области Виктория Адоньева.

На сегодня в больнице, обслуживающей Северный и Железнодорожный районы Орла, закрыты практически все отделения. Теперь сюда госпитализируют только больных с коронавирусом в среднем и тяжелом состоянии. Таких больных, по словам Адоньевой, «достаточно много».

Всего для лечения больных с  COVID-19 в Орле задействованы три стационара. Еще по одному — во Мценске и Ливнах.

«Легкие формы мы не госпитализируем», — уточнила Адоньева.

На территории больницы им. Боткина в Орле расположены и родильные отделения. Как сказалось перепрофилирование учреждения «под коронавирус» на их работе, не сообщается.

ИА «Орелград»

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