СК возбудил уголовное дело о ремонте «Свободного пространства»

Руководство «Орелгосзаказчика» заподозрили в халатности

Следственный комитет в Орловской области возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при ремонте театра «Свободное пространство» к 450-летнему юбилею Орла. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, «Орелгосзаказчик» выплатил подрядчику — компании «Ресурс» — на 21 млн рублей больше, чем было предписано актами приемки. Напомним, «Орелгосзаказчиком» тогда руководил Денис Блохин, который сейчас руководит департаментом ЖКХ и строительства Орловской области.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководителя следственного управления», — говорится в сообщении.

О том, что СК возьмется за проверку ремонтов театров «Свободное пространство» и ОГАТ им. Тургенева, стало известно во время телефонного разговора главы орловского СУ СКР Анатолия Щурова с председателем орловского облсовета Леонидом Музалевским. Как уже писал «Орелград», на майской сессии депутаты снова подняли вопрос об ответственности должностных лиц за то, что ремонты произведены некачественно, а деньги из бюджета «ушли».

Щуров заявил, что его ведомство до сих пор не занималось этим вопросом. Расследование уголовных дел, связанных с хищениями при ремонте орловских театров, вела полиция. Правда, пока безрезультатно. Прокуратура неоднократно указывала на волокиту и требовала привлечь к ответственности виновных.

ИА «Орелград»