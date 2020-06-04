Тиньков получил новый пост от Клычкова

Зампред правительства будет вершить судьбы управляющих компаний.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков назначил Игоря Тинькова председателем региональной лицензионной комиссии по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Назначение было ожидаемым, так как ранее этот пост занимал теперь уже бывший зампред правительства по развитию инфраструктуры Николай Злобин.

В начале апреля именно его должность занял Игорь Тиньков, перебравшийся в Орел из Липецка. Комиссия, которую он возглавил, обладает достаточно широкими полномочиями. От ее решений во многом зависит судьба рынка управления многоквартирными домами в Орловской области.

Напомним, федеральное законодательство обязывает УК получать лицензии на право ведения своей деятельности. Процедура, в частности, предусматривает сдачу руководителем управляющей компании квалификационного экзамена. Комиссия принимает решение о выдаче лицензии или отказе в этом. Кстати, в ее состав кроме чиновников входят общественники, а всего в ней — 11 человек.

Члены комиссии должны принимать участие в мероприятиях по лицензионному контролю и принимать решения об обращении в суд с заявлением об аннулировании лицензии, если в работе УК выявлены какие-то нарушения.

Кроме того, она анализирует данные об исключении из реестра лицензий Орловской области сведений о многоквартирных домах, отслеживает судебную практику, работу предпринимателей на этом рынке и другое. Кстати, одной из ее задач является «соблюдение конфиденциальности при работе с информацией, составляющей коммерческую тайну заявителей и других заинтересованных лиц».

Как уже рассказывал «Орелград», в конце мая в Орел перебрался Сергей Коваль, досрочно сложивший с себя полномочия депутата Липецкого горсовета. Причиной послужил переход на работу в «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области». Липецкие СМИ напрямую связали переезд Коваля в Орел с недавним приходом в правительство Орловской области Игоря Тинькова.

ИА «Орелград»