В аварии под Орлом водителя остановило дерево

4.6.2020 | 10:07 Новости, Происшествия

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Машина вылетела с трассы.

3 июня около 15.50 на трассе Ливны – Евланово – Долгое произошло ДТП. Как рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД, водитель не справился с управлением и оказался в кювете.

33-летний мужчина на «Шевроле Клан» ехал со стороны села Никольское в сторону села Кровцово-Плота Должанского района.

Примерно на 40 км пути он выехал «на встречку» и оказался в кювете с левой стороны дороги, где и врезался в дерево.

Водитель получил травмы, не госпитализирован, уточнили в ГИБДД.

ИА «Орелград»

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