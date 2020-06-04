В аварии под Орлом водителя остановило дерево

Машина вылетела с трассы.

3 июня около 15.50 на трассе Ливны – Евланово – Долгое произошло ДТП. Как рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД, водитель не справился с управлением и оказался в кювете.

33-летний мужчина на «Шевроле Клан» ехал со стороны села Никольское в сторону села Кровцово-Плота Должанского района.

Примерно на 40 км пути он выехал «на встречку» и оказался в кювете с левой стороны дороги, где и врезался в дерево.

Водитель получил травмы, не госпитализирован, уточнили в ГИБДД.

ИА «Орелград»