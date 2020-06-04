В Орле продавали справки о прохождении огневой подготовки

Директора учебного центра задержали силовики.

Директора центра подготовки «Сатурн» в Орле обвинили в торговле документами, с помощью которых можно получить доступ к оружию. За определенную сумму он выдавал учащимся своего центра документы, подтверждающие прохождение нужных курсов. При этом ни учиться, ни сдавать экзамены от заплативших не требовалось.

— По данным следствия, подозреваемый в 2019 году через посредников получил от шестерых граждан денежные средства на общую сумму 71 тысяча рублей за незаконные действия: подготовку данным лицам документов о прохождении курса обучения в АНО «Сатурн» по программе «безопасное обращение с огнестрельным оружием», «профессиональное обучение для работы в качестве частного охранника» без фактического обучения и присутствия на экзаменах, — рассказали в пресс-службе СКР по Орловской области.

Подозреваемый также обещал «ученикам» посодействовать в дальнейшем трудоустройстве.

Выявить это преступление и вести его расследование помогли оперативники УФСБ, уточняют следователи. Дело возбуждено по статье о коммерческом подкупе. Как уточнили в пресс-службе ведомства, в настоящее время подозреваемый задержан, в ходе допроса он признал вину и раскаялся в содеянном.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИА «Орелград»