В Орле продавали справки о прохождении огневой подготовки

4.6.2020 | 14:22 Новости, Происшествия

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Директора учебного центра задержали силовики.

Директора центра подготовки «Сатурн» в Орле обвинили в торговле документами, с помощью которых можно получить доступ к оружию. За определенную сумму он выдавал учащимся своего центра документы, подтверждающие прохождение нужных курсов. При этом ни учиться, ни сдавать экзамены от заплативших не требовалось.

— По данным  следствия, подозреваемый в 2019 году через посредников получил от шестерых граждан денежные средства на общую сумму 71 тысяча рублей за незаконные действия: подготовку данным лицам документов о прохождении курса обучения в АНО «Сатурн» по программе «безопасное обращение с огнестрельным оружием», «профессиональное обучение для работы в качестве частного охранника» без фактического обучения и присутствия на экзаменах, — рассказали в пресс-службе СКР по Орловской области.

Подозреваемый также обещал «ученикам» посодействовать в дальнейшем трудоустройстве.

Выявить это преступление и вести его расследование помогли оперативники УФСБ, уточняют следователи. Дело возбуждено по статье о коммерческом подкупе. Как уточнили в пресс-службе ведомства, в настоящее время подозреваемый задержан, в ходе допроса он признал вину и раскаялся в содеянном.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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