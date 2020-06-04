В Орле ужесточилась борьба за работу

Число безработных вдвое превысило число свободных рабочих мест.

Ситуация на рынке труда Орловской области по-прежнему далека от идеальной. К такому выводу можно прийти, ознакомившись с оперативными данными мониторинга, который проводит и регулярно публикует региональная комиссия по обеспечению устойчивого экономического развития. Напомним, мониторинг стартовал 9 апреля.

С тех пор количество свободных рабочих мест, официально заявленных предприятиями и организациями региона в областной банк вакансий, почти не изменилось. На протяжении без малого двух месяцев их количество варьировалось от 5,3 до 5,4 тысячи. Сейчас орловцам предложено 5,3 тысячи вакансий.

В комиссии отмечают, что спектр предложений широк. Есть в нем и вакансии для руководящего состава с хорошей зарплатой. Однако по большей части спрос орловских предприятий ориентирован на малоквалифицированные кадры, которым предлагается невысокий уровень оплаты труда и зачастую непростые условия работы.

Возможно, это тоже, помимо пандемии коронавируса, сказалось на растущем дисбалансе. По данным комиссии, на сегодняшний день в регионе безработными официально признаны 9917 человек, то есть их число почти в 2 раза превышает заявленное количество вакансий. До пандемии ситуация была обратная – число свободных рабочих мест почти вдвое превышало количество безработных.

Отметим, что на 9 апреля такой статус имели всего 3008 орловцев. Таким образом, с начала ведения мониторинга в Орловской области официально были признаны безработными 6909 человек. Их могло быть больше, так как заявления о получении такого статуса подали 8455 жителей Орловской области.

ИА «Орелград»