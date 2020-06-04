Верстку бюджета Орловской области проконтролирует Минфин РФ

Власти региона определились с условиями формирования бюджета.

Правительство Орловской области утвердило порядок составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Он был разработан областным департаментом финансов, руководитель которого Елена Сапожникова ранее на совещании в обладминистрации озвучила основные положения этого документа.

Уже в ближайшие дни департамент финансов соберет от других департаментов необходимые сведения. В частности, департамент экономического развития и инвестиционной деятельности должен представить расчетные индексы потребительских цен на плановый период, то есть озвучить прогнозы по уровню инфляции. Исходя из них будут определяться многие расходные статьи.

Кроме того, при верстке документа будут учтены расчетные коэффициенты повышения тарифов на оплату коммунальных услуг. Что касается остальных направлений, то по большей части расходы будут планироваться с учетом реализации государственных программ. Напомним, сейчас их у региона 25.

На верстку бюджета уйдет все лето. В процессе примут участие и органы местного самоуправления – они должны заранее сообщить, сколько денег из областного бюджета им может потребоваться в следующем году. Проект главного документа департамент финансов обязан представить в правительство региона на утверждение до 22 августа текущего года.

Затем областное правительство должно будет отправить его на согласование в Министерство финансов Российской Федерации. Напомним, Орловская область в рамках соглашения с Минфином участвует в федеральной программе оздоровления государственных финансов. Ее суть состоит в недопущении роста государственного долга Орловской области и замещению дорогих банковских кредитов более дешевыми бюджетными.

Постепенно это должно привести к сокращению госдолга. В рамках заключенного с Минфином соглашения Орловская область обязана соблюдать ряд условий при расходовании бюджетных средств. В случае выявления нарушений соглашение может быть разорвано. И тогда федеральный центр перестанет помогать региону, пытающемуся вылезти из долговой ямы.

Добавим, что доработанный проект закона об областном бюджете правительство региона должно внести на рассмотрение в Орловский областной Совет народных депутатов не позднее 18 часов 7 октября текущего года.

ИА «Орелград»