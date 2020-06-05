Клычков попал в пятерку худших по влиянию губернаторов

5.6.2020 | 16:25 Важное, Новости, Общество

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Орловский губернатор опустился на четыре строчки и занял 81-е место в рейтинге.

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) назвало губернатора Орловской области Андрея Клычкова одним из аутсайдеров рейтинга влияния глав субъектов РФ. В мае 2020 года он занял 81-ю из 85 строчек, за месяц опустившись еще на четыре пункта.

Ниже Клычкова оказались только глава Тывы Шолбан Кара-оол, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, руководитель Владимирской области Владимир Сипягин и глава Хакасии Валентин Коновалов.

Лидерами по влиянию остаются мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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