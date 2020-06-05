Умер заслуженный врач РФ из Орловской области Виктор Анцупов

Ему было 64 года

3 июня на 65-м году ушел из жизни Виктор Алексеевич Анцупов. Об этом сообщили в пресс-службе Орловского областного Совета.

С 1987 по 2011 год, а затем с 2013 по 2016 год Виктор Анцупов возглавлял Должанскую ЦРБ и пользовался огромным авторитетом и уважением у коллег и пациентов.

— Последовательно пройдя все ступени профессионального становления, зарекомендовав себя грамотным врачом, талантливым хирургом, истинным профессионалом и успешным руководителем, Виктор Алексеевич много сил и энергии отдал главному делу своей жизни – лечению людей, — говорится в сообщении пресс-службы заксобрания. — Виктор Алексеевич находил особый подход к каждому больному, и по праву в 2006 году ему было присвоено почётное звание «Заслуженный врач Российский Федерации».

Орловский областной Совет народных депутатов выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Виктора Алексеевича.

ИА «Орелград»