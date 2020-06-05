В Орле оценили переход на электронные собрания жильцов

Онлайн-явка покажет лучшие результаты, уверен глава «Орелжилэксплуатации» Валерий Глущенко

Директор управляющей компании «Орелжилэксплуатация» Валерий Глущенко прокомментировал поправки в Жилищный кодекс, которые позволяют проводить собрания собственников жилых помещений онлайн. Изменения вступили в силу 25 мая.

В документе указано, что собрания собственников можно проводить в системе ГИС ЖКХ. Администратор собрания заводит в системе сообщение и уведомление и разрабатывает бланк голосования. После этого жители смогут зайти в личный кабинет и проголосовать.

Впрочем, перед электронным собранием нужно всё равно провести очное. На нём нужно утвердить сам процесс, определить администратора, порядок приёма и продолжительность голосования.

На общедомовых собраниях обсуждаются важные и самые разные вопросы – от перехода дома на спецсчет по капремонту до украшения стен подъезда граффити, объясняет Глущенко. Но на очные собрания зачастую приходит мало людей, и тогда они становятся недействительными.

«Пандемия также внесла коррективы – на несколько месяцев пришлось отложить решение важных вопросов. Есть шанс, что онлайн-явка покажет лучшие результаты. Безусловно, остаётся ряд вопросов, например, люди старшего поколения, которым непросто будет перейти в новый формат. Дома с наибольшим количеством молодежи, скорее всего, вскоре примут положительное решение на общем собрании относительно электронного голосования. Кроме того, по новому закону, уведомление о проведении онлайн-голосования будет привычно размещено на досках объявлений с правилами доступа к системе собственникам, не зарегистрированным в ГИС ЖКХ», — подчеркнул он.

ИА «Орелград»