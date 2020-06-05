В Орловской области начали бесплатно раздавать мобильники

Бесплатные мобильные телефоны получат орловские ветераны.

Орловских ветеранов обеспечат сотовой связью. Об этом сообщили в региональном отделении политической партии «Единая Россия». Акция проходит в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войны. Бесплатными мобильными телефонами обещают обеспечить всех ветеранов, проживающих в регионе.

Акция проходит в рамках федерального партийного проекта «Историческая память» при поддержке Минкомсвязи РФ. Аппараты ветеранам доставят активисты общественного движения «Волонтеры Победы».

«Это позволит пожилым людям в критическую минуту незамедлительно связаться с социальными службами, волонтерами или медучреждениями, что особенно актуально в условиях пандемии, — говорят в реготделении «Единой России». — В телефонную книгу внесены контакты необходимых экстренных служб и номер телефона регионального волонтерского центра «Единой России».

Кстати, первые телефоны уже переданы четырем орловским ветеранам. Их посетили депутат Госдумы Ольга Пилипенко и мэр Орла Василий Новиков. Они вручили фронтовикам не только аппараты, но и сертификаты на безлимитную связь любого оператора.

«Несмотря на возраст, ветераны остаются активными людьми, — говорит Ольга Пилипенко. — Они пользуются сотовой связью не только для контактов с социальными службами, но и для общения с родственниками и друзьями. Телефоны удобные, с хорошим экраном и большими кнопками, а безлимитная и бесплатная связь позволит не задумываться над расходами. В ближайшее время телефоны получат все наши ветераны».

ИА «Орелград»