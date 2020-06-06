Клычков утвердил размер взносов на капремонт на 24 года вперед

Минимальный размер в 2020 году не изменится, но затем начнет расти.

Андрей Клычков в качестве председателя правительства Орловской области установил минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2020 год. Сделано это в соответствии со статьей 167 Жилищного кодекса Российской Федерации. Напомним, региональные власти сами утверждают размеры взносов и устанавливают их градацию в зависимости от типа дома и степени его благоустройства.

Согласно постановлению, в 2020 году минимальный размер взноса сохранен на уровне 2019 года, то есть он составит 6,6 рубля за 1 квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме в месяц. Однако уже в следующем году размер взноса начнет расти. Причем этот процесс будет происходить до 2044 года, то есть до года, когда должна быть завершена текущая региональная программа капремонта МКД.

Так, в 2021 году, согласно утвержденному Андреем Клычковым плану, минимальный размер взноса должен вырасти до 6,86 рубля за «квадрат», в 2022-м – до 7,14, в 2023-м – до 7,42, в 2023-м – до 7,72 рубля. Дело в том, что индекс увеличения размера взноса составит 4 процента ежегодно. Труднее всего придется тем, кто, возможно, еще даже не родился. Так, в 2042 году размер минимального взноса на капремонт должен будет составить 15,64 рубля в месяц за «квадрат», в 2043-м — 16,27, в 2044-м — 16,92 рубля.

Также губернатор утвердил примерный перечень минимально необходимых услуг и работ по капитальному ремонту и оценочную стоимость в зависимости от типа дома. Приведем один пример: типовой девятиэтажный крупнопанельный дом на 36 квартир с техподпольем, построенный в 1978 году.

Согласно губернаторскому постановлению, сметная стоимость на его капремонт составляет 5,431 миллиона рублей, средства на оплату труда подрядчика – 1,033 миллиона. Впрочем, в постановлении отмечено, что эта смета составлена в ценах по состоянию на 1 января 2014 года без учета НДС (18 процентов).

ИА «Орелград»