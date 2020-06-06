В Орле судмедэкспертов обвинили в многомиллионных нарушениях

Финансовые нарушения выявили в ходе проверки областные аудиторы.

Контрольно-счетная палата Орловской области представила краткую версию отчета, который был обсужден на заседании коллегии этого ведомства в конце мая. Речь идет о проверке финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения «Орловское бюро судебно-медицинской экспертизы». Она была плановой. Напомним, учредителем этого бюро является областной департамент здравоохранения.

Объем проверенных средств составил 79,486 миллиона рублей. Нарушений выявлено на 9,34 миллиона, причем почти все «недостатки» были вскрыты при проверке расходования средств субсидии, выделенных из бюджета на финансовое обеспечение государственного задания.

Как сообщает КСП, в штатном расписании учреждения было вскрыто превышение нормативной численности персонала. Кроме того, по мнению аудиторов, в бюро необоснованно производились выплаты персоналу. Например, за дополнительный объем работ, но без обоснования, в чем именно заключается дополнительная работа. Также были вскрыты подозрительные факты выплаты месячных и квартальных премий. Проверяющие считают, что они выдавались «без оценки результатов труда по конкретным показателям и критериям эффективности деятельности работников».

«В течение 2019 года неправомерно произведены оплаты в части дополнительного отпуска за работу во вредных условиях труда по отдельным должностям медицинского персонала и компенсации расходов за коммунальные услуги сверх понесенных отдельными работниками фактических расходов, — говорится в отчете КСП. — За 2019 год учреждением не достигнуты целевые показатели уровня средней заработной платы по младшему медицинскому персоналу по отношению к средней зарплате по региону».

Все выявленные нарушения были отражены в представлении, внесенном Контрольно-счетной палатой в адрес главы бюро судебно-медицинской экспертизы – «в целях рассмотрения, анализа и устранения выявленных нарушений».

Информация о результатах проверки была направлена в прокуратуру Орловской области и председателю Орловского областного Совета народных депутатов Леониду Музалевскому.

ИА «Орелград»