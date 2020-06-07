Стали известны подробности крупной вспышки коронавируса в областной больнице

Детали «Орелграду» рассказал Дмитрий Серегин – фельдшер скорой помощи и координатор профсоюза «Действие»

Прокуратура Орловской области начала проверку заражения коронавирусом медиков и пациентов Орловской областной клинической больницы. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Прокуратурой будет проверено соблюдение в больнице санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства в сфере здравоохранения, будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входит обеспечение учреждения здравоохранения средствами индивидуальной защиты», — говорится в сообщении.

Подробности крупной вспышки «Орелграду» рассказал Дмитрий Серегин — фельдшер скорой помощи и координатор профсоюза «Действие». По его информации, заражены уже более 50 медиков ООКБ, а вспышка случилась в семи отделениях, в том числе 1-й кардиологии, общей реанимации, нейрореанимации, гастроэнтерологии, челюстно-лицевой хирургии.

«Механика везде одинаковая. Больница считается «чистой», следовательно, у медиков нет средств защиты [которые есть в ковидных больницах]. Поступает пациент, у которого берут тест на коронавирус. Его помещают в общую палату, с ним контактируют и другие пациенты, и врачи. Через два дня приходят результаты теста, и оказывается, что он болен коронавирусом. В итоге зараженные лежат со здоровыми, и инфекция распространяется», — сказал Серегин.

По его информации, когда один из врачей заразился COVID-19, руководство ООКБ не отпустило его с работы. Медики жалуются в профсоюз на отсутствие средств защиты – один респиратор выдается на 5 дней, а маски им приходится покупать за свои деньги. У контактировавших с больными врачей не берут мазки. Массовое заболевание приводит к тому, что пациентов некому лечить.

«А это, хочу отметить, зона риска. Многие люди в ООКБ находятся между жизнью и смертью, лечатся от разных болезней, а коронавирус их добивает. Наверняка много еще невыявленных. Об этом пора трубить во все колокола», — заключил Серегин.

Ситуацию в ООКБ на первой неделе июня комментировали губернатор Андрей Клычков и руководитель облздрава Иван Залогин. При этом глава региона говорил, что за время пандемии 47 медиков переболели коронавирусом, а его подчиненный – о небольшом количестве активных случаев COVID-19.

ИА «Орелград»