В Орле Куприна осудили за его прошлое

7.6.2020 | 10:35 Новости, Общество

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Однофамилец известного писателя получил обвинительный приговор.

Железнодорожный районный суд города Орла рассмотрел в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело, возбужденное в отношении гражданина по фамилии Куприн. В отличие от известного русского писателя, однофамильцем которого он является, этот молодой человек работает грузчиком в областном центре.

Дело на него завели по обвинению в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства в крупном размере. Попался он в январе этого года. Было установлено, что молодой человек при помощи мобильного телефона и приложения Telegram договорился с неустановленным следствием лицом о приобретении наркотического средства за денежное вознаграждение.

В тот же день он перевел деньги продавцу электронным платежом, после чего получил от него координаты тайника со спрятанным «зельем». Закладка была сделана в старой автомобильной покрышке, валявшейся недалеко от дороги. В свертке находилось 1,12 грамма наркотика, который он положил в карман своей куртки.

Не прошло и часа, как мужчина был задержан сотрудниками полиции на станции «Орел». Сверток с наркотиком был обнаружен у него в ходе проведения личного досмотра. Свою вину однофамилец писателя признал и получил за содеянное 3 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

ИА «Орелград»

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