«ЭкоСити» снова грозит прекратить работу

8.6.2020 | 16:28 Новости, Общество

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Орловский мусороперерабатывающий завод в шаге от закрытия.

Как стало известно «Орелграду», 9 июня на «ЭкоСити» могут перестать принимать машины с ТКО. Причина — финансовые трудности предприятия.

Регоператор мусорной реформы в Орловской области УК «Зеленая роща» должна «ЭкоСити» около 16 млн рублей. Долги самого «ЭкоСити» перед контрагентами в сложившейся ситуации исчисляются уже почти сотней миллионов. Чтобы платить зарплату рабочим, предприятие на 20% сократило штат сортировщиков. В первом квартале прямые убытки, по данным компании, составили 30 млн рублей.

В феврале этого года директор «ЭкоСити» Юрий Парахин уже делал заявление об остановке завода. Правда, предприятие не перестало работать, так как сразу после огласки проблемы с Парахиным связались ответственные чиновники, в том числе руководитель департамента ЖКХ Денис Блохин, и пообещали решить проблемы. Видимо, решение оказалось временным.

ИА «Орелград»

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