Клычков объяснил, почему бизнес выгоняют из орловских парков

8.6.2020 | 20:30 Новости, Общество

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Губернатор заявил, что ему не нравится состояние батутов и аттракционов

Губернатор Орловской области Андрей Клычков объяснил, почему бизнесменов — владельцев аттракционов и торговых точек — выгоняют из Городского и Детского парка.

Ранее предприниматели пожаловались в СМИ, что им многократно завысили плату за аренду торговых точек. Бизнесменам, которые занимаются аттракционами, отказали в заключении договоров аренды. По словам предпринимателей, администрация Орла отменила документ, в соответствии с которым Городской и Детский парки проводят аукционы. Проверку по факту обращения начала прокуратура.

В эфире Клычков дал понять, что поддерживает это решение. По его словам, Городской и Детский парк благоустраивали не для того, чтобы в них стояли «грязные батуты» и аттракционы, после которых «из детей приходится вытаскивать занозы». По словам губернатора, бизнес должен пойти навстречу и вложиться в модернизацию развлекательных зон.

Клычков добавил, что с радостью поменял бы и колесо обозрения, сделав его «нормальным».

ИА «Орелград»

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