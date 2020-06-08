Клычков объяснил, почему бизнес выгоняют из орловских парков

Губернатор заявил, что ему не нравится состояние батутов и аттракционов

Губернатор Орловской области Андрей Клычков объяснил, почему бизнесменов — владельцев аттракционов и торговых точек — выгоняют из Городского и Детского парка.

Ранее предприниматели пожаловались в СМИ, что им многократно завысили плату за аренду торговых точек. Бизнесменам, которые занимаются аттракционами, отказали в заключении договоров аренды. По словам предпринимателей, администрация Орла отменила документ, в соответствии с которым Городской и Детский парки проводят аукционы. Проверку по факту обращения начала прокуратура.

В эфире Клычков дал понять, что поддерживает это решение. По его словам, Городской и Детский парк благоустраивали не для того, чтобы в них стояли «грязные батуты» и аттракционы, после которых «из детей приходится вытаскивать занозы». По словам губернатора, бизнес должен пойти навстречу и вложиться в модернизацию развлекательных зон.

Клычков добавил, что с радостью поменял бы и колесо обозрения, сделав его «нормальным».

ИА «Орелград»