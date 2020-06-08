Орловец напился и зарезал сына

8.6.2020 | 10:07 Новости, Происшествия

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Трагедия произошла 7 июня

Следственный комитет задержал 64-летнего жителя Орла — мужчину подозревают в убийстве 32-летнего сына. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, убийство произошло 7 июня. Пенсионер находился дома и был нетрезв. Он поругался со своим сыном, схватил нож и ударил его в область грудной клетки. От полученного ранения мужчина скончался.

«Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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