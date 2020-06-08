Под Орлом ВАЗ врезался в иномарку, дорожный знак и дерево

8.6.2020 | 9:59 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

Водителя госпитализировали с травмами головы

В Орловской области автомобиль ВАЗ-2115 врезался в Mitsubishi Colt, после чего протаранил дорожный знак и дерево. Об этом сообщила пресс-служба регуправления ГИБДД.

Инцидент произошел 6 июня в 11:55 на трассе М-2 «Крым». 49-летний водитель отечественной легковушки ехал в сторону Курска и на 391 км не выдержал безопасную дистанцию до Mitsubishi, который ехал в том же направлении.

После этого «пятнадцатая» врезалась в дорожный знак, съехала в кювет и протаранила дерево.

«В результате ДТП водитель ВАЗ получил телесные повреждения, госпитализирован в отделение нейрохирургии.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования