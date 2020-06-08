Под Орлом ВАЗ врезался в иномарку, дорожный знак и дерево

Водителя госпитализировали с травмами головы

В Орловской области автомобиль ВАЗ-2115 врезался в Mitsubishi Colt, после чего протаранил дорожный знак и дерево. Об этом сообщила пресс-служба регуправления ГИБДД.

Инцидент произошел 6 июня в 11:55 на трассе М-2 «Крым». 49-летний водитель отечественной легковушки ехал в сторону Курска и на 391 км не выдержал безопасную дистанцию до Mitsubishi, который ехал в том же направлении.

После этого «пятнадцатая» врезалась в дорожный знак, съехала в кювет и протаранила дерево.

«В результате ДТП водитель ВАЗ получил телесные повреждения, госпитализирован в отделение нейрохирургии.

ИА «Орелград»