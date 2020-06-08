Стало известно, каким будет летний отдых орловских детей

Прием детей в оздоровительные летние лагеря планируется начать в июле.

Как сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования, в этом году проведение летней оздоровительной кампании детей намечено на июль-август. Планируется, что работать будут шесть детских оздоровительно-образовательных (профильных) центров: «Елочка», «Дружба», «Юбилейный» и его филиал «Орловские зори», «Солнечный», «Сосновый бор», «Космос». Кроме того, будут открыты двери базы отдыха «Лесная поляна», детского спортивно-оздоровительного лагеря «Ветерок» и детского санатория «Орловчанка».

Кстати, получить информацию о том, как будет проходить летняя оздоровительная кампания, какие смены будут организованы, как связаться с ответственным лицом и решить другие вопросы можно при помощи системы «Виртуальная школа». Все необходимые данные размещены в разделе «Загородные лагеря».

Как пояснили в ГУ МЧС по Орловской области, сотрудники ведомства в эти дни занимаются проверкой детских оздоровительных лагерей. Без их одобрения приемка лагеря невозможна. Прежде всего, сотрудники МЧС проверяют наличие и исправность средств противопожарной защиты зданий – автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, дублирующего сигнала о сработке пожарной сигнализации и другое.

Кроме того, обращается внимание на наличие первичных средств пожаротушения и их готовность к применению, а также соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности.

ИА «Орелград»