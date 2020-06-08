УФАС не одобрило рекламу концерта в Орле

В плакате с анонсом концерта нашли нарушения закона.

Как сообщает Орловское УФАС России, ведомственная комиссия признала предпринимателя нарушителем требований Закона «О рекламе». Ему было выдано предписание об устранении нарушений, кроме того, рассмотрен вопрос об административной ответственности.

Такие меры были приняты после проверки. Сообщается, что в ее рамках был выявлен факт размещения индивидуальным предпринимателем плаката. Последний, по мнению УФАС, содержал рекламу зрелищно-развлекательного мероприятия, а именно развлекательного шоу (концерта).

Ведомство даже приводит полный текст. Из него следует, что орловцев извещали о том, что 19 марта в Конгресс-Холле пройдет концерт Кати Ростовцевой «Хочу по любви». Также был указан номер телефона и сайт, по которым, видимо, можно было узнать о билетах.

Антимонопольщики сочли, что данная информация содержала признаки части 10.1 статьи 5 Закона «О рекламе». Согласно ей, не допускается размещение рекламы информационной продукции без указания категории данной информационной продукции. То есть, должен стоять знак или текстовое предупреждение об ограничении распространения информационной продукции среди детей.

«Данная реклама зрелищно-развлекательного мероприятия не содержала информацию о категории данной информационной продукции», — пояснили в УФАС.

ИА «Орелград»