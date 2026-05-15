Орловского подвижника Афанасия Сайко канонизировали

Такое решение принял Священный Синод Русской Православной Церкви.

Это произошло на заседании, которое состоялось в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре Москвы под председательством Святейшего Патриарха Кирилла. Афанасий Сайко отныне прославлен в лике исповедников.

Священный Синод постановил: совершать память новопрославленного исповедника Афанасия (Сайко) 22 апреля / 5 мая – в день его кончины; честные останки святого в случае их обретения считать святыми мощами; писать иконы для поклонения согласно определению VII Вселенского Собора; включить его имя в ранее утвержденный Собор Орловских святых. Как следует из материалов комиссии, имя Афанасия Сайко отныне включено в поименный список Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, поводом для рассмотрения вопроса послужил рапорт председателя Синодальной комиссии по канонизации святых епископа Троицкого Панкратия, основанный на ходатайстве митрополита Орловского и Болховского Тихона. Соответствующий журнал члены Синода одобрили единогласно.

Из исторической справки, представленной Орловской митрополией, следует, что Афанасий Андреевич Сайко родился в 1887 году на Волыни. После военной службы и работы в различных учреждениях он вернулся на родину, однако в 1920 году был арестован и оказался в концентрационном лагере № 1 в Орле. После освобождения он поселился на колокольне орловского Богоявленского собора, приняв на себя «подвиг юродства». В начале 1920-х годов, исцелившись от тяжелой болезни, подвижник поступил в монастырь. С 1926 по 1931 год он нес послушание певчего на клиросе Воскресенской церкви бывшего Афанасьевского кладбища Орла.

Арест 1931 года по обвинению в антисоветской агитации завершился прекращением дела за недоказанностью состава преступления. На допросе Афанасий отверг все обвинения, хотя и признал, что отрицательно высказывался о вступлении в колхозы. Около 16 лет исповедник провел в психиатрических лечебницах Орла, Воронежа и Томска. При этом отклонений психики у него выявлено не было. Врачи отмечали его спокойствие, доброжелательность и глубокую религиозность.

В годы Великой Отечественной войны, проживая в Орле, Афанасий Сайко укреплял верующих, помогал страждущим, пел на клиросе. Его почитание началось еще при жизни и не прекращалось после кончины. Сайко умер 5 мая 1967 года на 81-м году жизни и был похоронен на Крестительском кладбище города Орла.

