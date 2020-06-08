В Орле 138 водителей наказали за выезд на односторонку

8.6.2020 | 10:54 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

ГИБДД озвучила данные о нарушителях правила встречного движения.

В текущем году в Орле к административной ответственности было привлечено 24 водителя, которые допустили выезд на встречную полосу и на трамвайные пути встречного направления. Кроме того, были наказаны 138 водителей, ехавших во встречном направлении по дороге с односторонним движением.

Такие данные привела пресс-служба управления ГИБДД по Орловской области. Сообщается, что сотрудники этого ведомства регулярно проводят в Орле профилактические беседы с водителями. Чаще всего беседуют там, где возрастает возможность возникновения «пробки».

«Напоминают им о том, что обычно выезд на встречную полосу выполняется в случае обгона попутных транспортных средств, — говорят в УГИБДД. — Чтобы этот сложный и опасный маневр не привел к трагедии, его необходимо выполнять только на разрешенных участках дорожной сети, убедившись в полной его безопасности. Также инспекторы разъясняют водителям административную ответственность за нарушение ПДД, связанных с выездом на полосу встречного движения».

Напомним, что наказание установлено статьей 12.15 КоАП РФ. Она предусматривает лишение права управления транспортным средством на срок 4-6 месяцев или штраф в размере 5000 рублей. Повторный выезд на встречную полосу влечет лишение водительских прав сроком от 1 года.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования