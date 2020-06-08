В Орле 138 водителей наказали за выезд на односторонку

ГИБДД озвучила данные о нарушителях правила встречного движения.

В текущем году в Орле к административной ответственности было привлечено 24 водителя, которые допустили выезд на встречную полосу и на трамвайные пути встречного направления. Кроме того, были наказаны 138 водителей, ехавших во встречном направлении по дороге с односторонним движением.

Такие данные привела пресс-служба управления ГИБДД по Орловской области. Сообщается, что сотрудники этого ведомства регулярно проводят в Орле профилактические беседы с водителями. Чаще всего беседуют там, где возрастает возможность возникновения «пробки».

«Напоминают им о том, что обычно выезд на встречную полосу выполняется в случае обгона попутных транспортных средств, — говорят в УГИБДД. — Чтобы этот сложный и опасный маневр не привел к трагедии, его необходимо выполнять только на разрешенных участках дорожной сети, убедившись в полной его безопасности. Также инспекторы разъясняют водителям административную ответственность за нарушение ПДД, связанных с выездом на полосу встречного движения».

Напомним, что наказание установлено статьей 12.15 КоАП РФ. Она предусматривает лишение права управления транспортным средством на срок 4-6 месяцев или штраф в размере 5000 рублей. Повторный выезд на встречную полосу влечет лишение водительских прав сроком от 1 года.

ИА «Орелград»