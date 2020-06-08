В Орле подростков массово позвали на работу в кафе

Юношам и девушкам предлагают поработать в общепите на каникулах.

Как сообщает управление труда и занятости Орловской области, орловские «Макдоналдсы» заключили соглашения с областной службой занятости на временное трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учебы время. В период летних каникул рабочие места подросткам предоставят сразу пять кафе этой сети.

Кстати, из-за пандемии коронавируса они все еще не принимают посетителей и работают только на вынос. Однако сеть явно смотрит в будущее. Так, «Макдоналдсы», расположенные в торговых центрах «РИО» и «Линия-2», уже начали набор юных работников.

«В Линии-1» ждут, пока у ребят закончится сессия: в эти кафе не принимают подростков моложе 16-ти, — рассказали в управлении труда и занятости. — Почему? Да потому, что так работодателю выгоднее: чем старше подросток, тем большее количество часов ему можно работать. До 16 лет его трудовой день составляет согласно трудовому кодексу до 5 часов, с 16-летнего возраста — до 7. Почти по-взрослому».

Сообщается, что для новичков за счет предприятия будет организована стажировка и питание. Помимо заработка от работодателя подростки в рамках вышеуказанных соглашений будут получать доплату от службы занятости.

«Главный критерий, который сразу определяет ценность работника-подростка для этого работодателя — полная самостоятельность, — считает ведущий инспектор центра занятости населения Заводского района Ольга Кожинова. — Это уже проверено на практике. Если подросток пришел с мамой, если на собеседовании он молчит или мямлит, такого кандидата даже не рассматривают. «Я смогу, научусь, сделаю». Только с таким подходом у подростка есть шанс».

По вопросам трудоустройства можно обращаться в центры занятости населения Заводского и Северного районов города Орла по телефонам 59-18-93 и 36-41-29. Можно позвонить и непосредственно работодателям по телефонам 59-86-25, 59-90-98, 30-70-51, 59-90-67 и 44-07-80.

ИА «Орелград»