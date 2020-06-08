Жителя Орла отправили в колонию из-за «Наследия веков»

Бутылка коньяка, пронесенная мимо кассы, стоила мужчине свободы.

Вступил в законную силу обвинительный приговор по делу о мелкой краже, которое было возбуждено в отношении жителя Орла. Вердикт вынес Северный районный суд областного центра. Как следует из текста приговора, мужчина посетил с визитом торговый зал в гипермаркете «Линия-2».

«С целью личного обогащения» он взял с полки одну бутылку коньяка «Российский Наследие веков» четырехлетней выдержки, объемом 0,5 литра и стоимостью 388 рублей. Заодно прихватил упаковку сменных кассет для бритья «Gillette» стоимостью 859 рублей. То есть всего у него было товара на общую сумму чуть менее 1250 рублей.

Платить за него мужчина не собирался. Коньяк и бритвы он спрятал в свою сумку и прошел мимо кассы. Однако уйти ему не удалось. На выходе его задержали сотрудники магазина, проявившие похвальную бдительность. Мужчина признал вину, и дело было рассмотрено в особом порядке.

Выяснилось, что ранее у него уже имелись проблемы с законом, причем подсудимый попадался на таких же мелких кражах. В последний раз на него наложили административное наказание. На этот раз вердикт оказался более суровым.

За содеянное воришке назначили наказание в виде 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Однако с учетом предыдущих «деяний» и приговоров, окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы на 7 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»