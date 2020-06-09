Аграриям посоветовали писать смски пчеловодам

В Орловской области выработали рекомендации ради безопасности пчел.

Как сообщили в администрации Орловского района, специальное совещание было организовано для аграриев и пасечников. Напомним, в прошлом году в Орловской области были зафиксированы случаи массовой гибели пчел. Прошедшие судебные процессы доказали, что причиной гибели насекомых были агропредприятия, которые обрабатывали свои посевы химикатами без надлежащего оповещения граждан.

В Орловском районе, как пояснили в администрации, массовой гибели пчел никогда не отмечалось. Тем не менее, аграриев и пчеловодов свели вместе, чтобы еще раз разъяснить основные правила. В результате совместными усилиями были выработаны рекомендации.

Аграриям посоветовали использовать малоопасные вещества при обработке посевов, не проводить ее во время цветения, а если и проводить, то в вечернее и ночное время. Кроме того, аграриям рекомендовано ввести смс-оповещение пчеловодов о предстоящих обработках «для взаимодействия и коммуникации».

Согласно приведенной статистике, в Орловском районе аграрный сектор представлен 36 организациями, 79 крестьянскими фермерскими хозяйствами и 22,8 тысячами личных подсобных хозяйств граждан. На территории района насчитывается 125 пчелопасек, на которых содержится 1456 пчелосемей.

ИА «Орелград»