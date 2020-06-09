Число безработных в Орловской области превысило 10 тысяч

За два месяца работу потеряли более 7000 орловцев.

С 9 апреля по 8 июня в Орловской области безработными стали 7357 человек. За два месяца число орловцев, потерявших работу, увеличилось с 3008 до 10365, рассказали в пресс-службе областной администрации.

Отслеживать рост числа безработных власти начали с 9 апреля, когда ввели дистанционный порядок обращения в центры занятости. За получением статуса «безработный» с использованием портала «Работа в России» с 9 апреля обратились 9509 жителей Орловской области.

— По оперативной информации по отчетам работодателей, представленным на портале «Работа в России», удаленная (дистанционная) занятость введена для 6657 работников, в режиме неполной занятости находятся 639 работников, в простое – 549 работников. Отпуска без сохранения заработной платы оформили 27 работников, — рассказали в правительстве.

При этом в области открыты 5,5 тысяч вакансий: от малоквалифицированных видов деятельности до специалистов административно-управленческого звена.

С Банком вакансий можно ознакомиться на интерактивном портале Управления труда и занятости на сайте job.orl.ru в разделе «Гражданам».

Власти напоминают, что пособие по безработице назначают и выплачивают по месту жительства гражданина. Этим занимаются центры занятости населения. Заявление через портал «Работа в России» может быть подано дистанционно, независимо от места жительства.

ИА «Орелград»