На предприятии под Орлом незаконно следили за сотрудниками

9.6.2020 | 11:19 Новости, Общество, Происшествия

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Следователи возбудили дело на ИП, который установил камеры.

СКР по Орловской области возбудил уголовное дело на индивидуального предпринимателя, который установил камеры слежения в одном из предприятий во Мценске.

— По данным следствия, с апреля по май 2020 года подозреваемый по просьбе руководства одного из предприятий города Мценска незаконно установил оборудование для ведения скрытого видеонаблюдения за работой сотрудников, — рассказали в пресс-службе СК.

Дело возбудили по статье о незаконном обороте спецсредств, предназначенных для негласного получения информации. Ведется следствие.

Привлекут ли к ответственности директора предприятия, который приказал установить камеры слежения, не сообщается.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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