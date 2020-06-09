На расселение аварийного жилья в Орле дали еще 38 млн рублей

Но власти продолжают искать «внебюджетные» варианты расселения.

На переселение орловцев из аварийного жилья региональный бюджет дополнительно направит 38 млн рублей. Об этом рассказали в администрации Орловской области. При этом власти хотят максимально использовать возможности застройщиков для решения проблем с расселением.

По информации пресс-службы областного правительства, дополнительные 38 млн рублей способны полностью обеспечить потребность в приобретении жилья в этом году, на них планируют купить 45 жилых помещений. Но уже со следующего года власти рассчитывают меньше тратить из бюджета на эти цели.

— В целях уменьшения дополнительной нагрузки на консолидированный бюджет Орловской области этапы 2020/2021 и 2021/2022 будут реализовываться с использованием дополнительных механизмов переселения, таких как договоры развития застроенных территорий, «Ответственный застройщик», «Дом эконом». Сегодня также рассматривается возможность строительства многоквартирного дома силами казенного учреждения Орловской области «Орловский областной государственный заказчик», — рассказали в правительстве региона.

Так, в 2021 году по программе развития застроенных территорий хотят расселить жителей домов на участке, ограниченном улицами Полесской, Лескова и переулком Лескова в Орле. Квартиры переселенцам будет выдавать застройщик.

Областной департамент также выбрал три перспективных участка под комплексную застройку в Орле. Это территория, ограниченная улицами МОПРа, Холодной, Песковской, Широко-Холодной; территория, ограниченная улицей Комсомольской, Автовокзальной площадью и улицей Автовокзальной; территория, расположенная внутри квартала в районе улицы Плещеевской — Микрорайон «Плещеевский». По расчетам чиновников, от реализации проектов застройки здесь область может получить более 5 тысяч кв. м. жилья для расселения из ветхого и аварийного жилфонда.

ИА «Орелград»