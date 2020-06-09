Очередь из скорых перед орловской больницей попала на фото

В Орле пациенты с подозрением на COVID-19 ожидают результатов обследования в машинах скорой помощи.

В Сети появились фото очередей из примерно 15 машин скорой помощи на подъезде к больнице им.Боткина в Орле. В них пациенты якобы ждут результатов компьютерной томографии (КТ) на коронавирус.

Очевидцы, выкладывающие посты в Сети, сообщали, что именно так, массово, в медучреждение поставляли пациентов с предположительным диагнозом COVID-19. И больным приходится в машинах «скорой» ждать результатов обследования. «Чтобы никого не заразить, ждать приходится по нескольку часов», – пишут в комментариях.

Другой житель города поделился кадрами якобы из больницы им.Семашко. На видео медики в защитных костюмах работают с пациентами прямо коридоре. А пациенты больницы им.Боткина рассказывают в Сети, что «болеющих появляется все больше», люди лежат целыми семьями.

В комментариях к постам губернатора Андрея Клычкова в соцсетях люди возмущаются организацией приема больных. «К сожалению, большой поток. Разбираемся», – ответил Клычков.

ИА «Орелград»