Минимальный набор продуктов питания в Орле подорожал

В мае в Орловской области выросли цены на ряд товаров.

В Орловской области к началу июня стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем составила 4101,67 рубля в расчете на месяц. За месяц он подорожал на 3,1 процента. Такие данные приводит Орелстат.

Любопытно, что в среднем цены на продукты, по подсчетам статистиков, остались на прежнем уровне. Подорожание одних продуктов нивелировалось удешевлением других. Сообщается, что больше всего повысились цены на бананы и картофель — на 12,2-29,9 процента, а также на натуральный пчелиный мед, морковь, пшено, яблоки, свежую белокочанную капусту, гречневую крупу-ядрицу — на 5,6-8,7 процента.

Кроме того, на 3,1-4,4 процента подросли в цене груши, орехи, маргарин, овсяные хлопья «Геркулес», макаронные изделия из пшеничной муки, черный байховый чай, консервы для детского питания, мороженая неразделанная рыба и фруктовые соки.

«Одновременно отмечено снижение цен на лимоны на 48,6 процента, помидоры, огурцы свежие и чеснок — на 10-28,7 процента, на яйца куриные, консервы рыбные в томатном соусе, конфеты мягкие, глазированные шоколадом, сельдь соленую, виноград, консервы томатные, смеси сухие молочные для детского питания — на 2-3,6 процента», — отметили в Орелстате.

ИА «Орелград»